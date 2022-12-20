В Минобороны Азербайджана вновь назвали ложью утверждения Еревана об обстреле армянских позиций на границе

Министерство обороны Азербайджана во вторник опровергло утверждения Еревана об обстреле армянских позиций на границе.

"Распространенная Министерством обороны Армении информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии подразделений вооруженных сил Армении (на границе - ИФ) 20 декабря в 00:05 является ложью и не соответствует действительности", - говорится в заявлении военного ведомства.

"Мы категорически опровергаем эту информацию, распространенную Минобороны Армении", - заявили в оборонном ведомстве Азербайджана.

Б.Рустамбеков