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Транспорт и связь 20.12.2022 10:15

Azerkosmos отбирает страховщика спутника Azerspace-1

Космическое агентство Азербайджана (Azerkosmos) объявило тендер на страхование от всех рисков спутника «Azerspace-1».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно тендерному объявлению услуги по страхованию спутника должны быть рассчитаны на один год – с 1 февраля 2023 года по 1 февраля 2024 года.

При этом стоимость Azerspace-1 оценивается в $80 млн.

Прием предложений по тендеру будет осуществляться до 23 января 2023г (15:00), вскрытие тендерных предложений состоится 24 января в 15:00.

Госпошлина за участие в тендере составляет 450 манат.

Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

Р.Ахмедов

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Тэги: СПУТНИК, СТРАХОВАНИЕ, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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