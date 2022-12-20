Azerkosmos отбирает страховщика спутника Azerspace-1

Космическое агентство Азербайджана (Azerkosmos) объявило тендер на страхование от всех рисков спутника «Azerspace-1».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно тендерному объявлению услуги по страхованию спутника должны быть рассчитаны на один год – с 1 февраля 2023 года по 1 февраля 2024 года.

При этом стоимость Azerspace-1 оценивается в $80 млн.

Прием предложений по тендеру будет осуществляться до 23 января 2023г (15:00), вскрытие тендерных предложений состоится 24 января в 15:00.

Госпошлина за участие в тендере составляет 450 манат.

Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

Р.Ахмедов