Azerkosmos отбирает страховщика спутника Azerspace-1

Космическое агентство Азербайджана (Azerkosmos) объявило тендер на страхование от всех рисков спутника «Azerspace-1».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно тендерному объявлению услуги по страхованию спутника должны быть рассчитаны на один год – с 1 февраля 2023 года по 1 февраля 2024 года.
При этом стоимость Azerspace-1 оценивается в $80 млн.
Прием предложений по тендеру будет осуществляться до 23 января 2023г (15:00), вскрытие тендерных предложений состоится 24 января в 15:00.
Госпошлина за участие в тендере составляет 450 манат.
Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).
Р.Ахмедов
Баку и Анкара обсудили сотрудничество между ВВС Азербайджана и Турции
Азербайджан подал на Армению жалобу в ЕСПЧ за уничтожение собственности азербайджанцев в Лачинском районе в 2022 году
В Минобороны Азербайджана вновь назвали ложью утверждения Еревана об обстреле армянских позиций на границе
В Великобритании представили первые банкноты с изображением Карла III
Число случаев COVID-19 в мире приближается к 654 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане за сутки выявлено 11 случаев заражения COVID-19
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
Сестра Ким Чен Ына заявила, что сомнения Сеула относительно разработки спутников КНДР «неуместны и поспешны»
СБ ООН на основании обращения Армении обсудит ситуацию в Лачинском коридоре
Ряд стран отправили в ООН письма с просьбой проверить информацию о поставках беспилотников в РФ
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Кредитная кампания для государственных служащих
Caspian Energy Club организовал «CEO MEET UP DUBAI»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают