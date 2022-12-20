Баку и Анкара обсудили сотрудничество между ВВС Азербайджана и Турции

ВВС Азербайджана и Турции провели 13-ые штабные переговоры, сообщает азербайджанское Минобороны. «На встрече были обсуждены вопросы военного сотрудничества между ВВС Азербайджана и Турции, отмечена важность взаимного обмена опытом, проведен обстоятельный обмен мнениями по различным вопросам», - отмечается в сообщении министерства. В рамках визита турецкая делегация посетит воинские части ВВС Азербайджана. Х.Насирзаде

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