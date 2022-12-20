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Внешняя политика 20.12.2022 10:29

Баку и Анкара обсудили сотрудничество между ВВС Азербайджана и Турции

ВВС Азербайджана и Турции провели 13-ые штабные переговоры, сообщает азербайджанское Минобороны.

«На встрече были обсуждены вопросы военного сотрудничества между ВВС Азербайджана и Турции, отмечена важность взаимного обмена опытом, проведен обстоятельный обмен мнениями по различным вопросам», - отмечается в сообщении министерства.

В рамках визита турецкая делегация посетит воинские части ВВС Азербайджана.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, ВВС


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