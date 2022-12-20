Баку и Анкара обсудили сотрудничество между ВВС Азербайджана и Турции

ВВС Азербайджана и Турции провели 13-ые штабные переговоры, сообщает азербайджанское Минобороны.
«На встрече были обсуждены вопросы военного сотрудничества между ВВС Азербайджана и Турции, отмечена важность взаимного обмена опытом, проведен обстоятельный обмен мнениями по различным вопросам», - отмечается в сообщении министерства.
В рамках визита турецкая делегация посетит воинские части ВВС Азербайджана.
Х.Насирзаде
Румыния в I кв. 2023г купит у Азербайджана порядка 300 млн кубометров газа
Азербайджан в январе-октябре увеличил импорт бензина Premium Euro-95 из РФ на треть
Морские порты Азербайджана увеличили в январе-ноябре перевалку грузов на треть
В Великобритании представили первые банкноты с изображением Карла III
Число случаев COVID-19 в мире приближается к 654 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане за сутки выявлено 11 случаев заражения COVID-19
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
Сестра Ким Чен Ына заявила, что сомнения Сеула относительно разработки спутников КНДР «неуместны и поспешны»
СБ ООН на основании обращения Армении обсудит ситуацию в Лачинском коридоре
Ряд стран отправили в ООН письма с просьбой проверить информацию о поставках беспилотников в РФ
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Кредитная кампания для государственных служащих
Caspian Energy Club организовал «CEO MEET UP DUBAI»
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают