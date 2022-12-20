Морские порты Азербайджана увеличили в январе-ноябре перевалку грузов на треть

Морские порты Азербайджана в январе-ноябре 2022 года увеличили перевалку грузов на 32,3% - до 10 млн 716,4 тыс. тонн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Из общего объема грузов 9 млн 908,2 тыс. тонн или 92,5% пришлось на международные транзитные грузы, 7,5% - местные грузы. Рост объема перевалки транзитных грузов по сравнению с январем-ноябрем 2021 года составил 28%.

По данным Госкомстата, по состоянию на 1 декабря 2022 года в портах Азербайджана оставалось 347,5 тыс. тонн грузов.

В 2021 году объем перевалки грузов через морские порты Азербайджана 8 млн 876,1 тыс. тонн (рост на 1,1%). Из общего объема грузов 8 млн 411,8 тыс. тонн или 94,8% пришлось на международные транзитные грузы, 5,2% - местные грузы. Рост объема перевалки транзитных грузов по сравнению с 2020 годом составил 2,8%.

Все азербайджанские порты (Баку, Астара, Ленкорань и Сумгайыт) располагаются на побережье Каспийского моря. Бакинский порт располагает крупными нефтяными терминалами в Дюбенди и Сангачале. Кроме того, на территории нового Бакинского морского международного порта в поселке Алят, в 2014 году был введен в эксплуатацию паромный терминал, в январе 2018 года - терминал Ro-Ro.

Н.Аббасова