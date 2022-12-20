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Регион 20.12.2022 10:34

СБ ООН на основании обращения Армении обсудит ситуацию в Лачинском коридоре

Совбез ООН 20 декабря обсудит обстановку вокруг Лачинского коридора.

"На основании обращения Армении СБ ООН обсудит создавшуюся в Лачинском коридоре ситуацию", - сообщает МИД Армении во вторник.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ООН, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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