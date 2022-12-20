СБ ООН на основании обращения Армении обсудит ситуацию в Лачинском коридоре

Совбез ООН 20 декабря обсудит обстановку вокруг Лачинского коридора. "На основании обращения Армении СБ ООН обсудит создавшуюся в Лачинском коридоре ситуацию", - сообщает МИД Армении во вторник.

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