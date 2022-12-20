Азербайджан в январе-октябре увеличил импорт бензина Premium Euro-95 из РФ на треть

Азербайджан в январе-октябре 2022 года импортировал 92 тыс. 233,13 т автомобильного бензина марки Premium Euro-95, что на 28,7% ниже показателя 10 месяцев 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Стоимость импортированного бензина Premium Euro-95 составила $94 млн 838,5 тыс. (спад на 1,5%).
В частности, поставки из РФ составили 65 тыс. 817,6 т (рост на 31,8%) на $68 млн 351 тыс. (рост в 2 раза). В целом, на РФ пришлось 71,4% всего импорта в Азербайджан бензина Premium Euro-95.
Из Румынии импортировано 7 тыс. 286,18 т на $6 млн 505,55 тыс., Болгарии - 10 тыс. 456,7 т на $11 млн 846,11 тыс., Туркменистана - 8 тыс. 258,9 т на сумму $7 млн 812,83 тыс., Беларуси - 413,75 т на $323,02 тыс.
В январе-октябре 2022 года импорт в Азербайджан автомобильного бензина марки Super Euro-98 составил 1 тыс. 354,88 т (спад на 49,5%) на $1 млн 657,54 тыс. (спад на 30,8%).
При этом из России поставлено 956,62 т бензина на $1 млн 176,4 тыс., Румынии - 398,26 т на $481,14 тыс.
В 2021 году Азербайджан импортировал 147 тыс. 412,23 т автомобильного бензина Premium Euro-95 (рост на 52%) на сумму $111 млн 106,15 тыс. (рост в 1,9 раза).
Автомобильного бензина Super Euro-98 в 2021 году в страну было поставлено в объеме 2 тыс. 684,79 т (рост на 1,1%) на сумму $2 млн 395,07 тыс. (рост на 14,2%).
Импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок "Premium Euro-95" и "Super Euro-98" начался с 1 апреля 2014 года.
В настоящее время розничная цена бензина "Premium Euro-95" на внутреннем рынке Азербайджана составляет 2 маната за 1 литр, "Super Euro-98" - 2,3 маната/литр.
Н.Аббасова
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