Румыния в I кв. 2023г купит у Азербайджана порядка 300 млн кубометров газа

Румынская Romgaz в первом квартале 2023 года купит у SOCAR до 300 млн кубометров азербайджанского газа.
Как сообщалось ранее, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) 16 декабря 2022 года заключила договор с «Romgaz S.A.» на поставку азербайджанского газа с 2023 года.
«Подписанный спотовый краткосрочный контракт предусматривает поставку со стороны SOCAR до 300 млн кубометров с 1 января по 1 апреля 2023 года», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ICIS (Independent Commodity Intelligence Services).
Ежедневный объем поставок составит до 4,2 млн кубометров.
Ранее SOCAR сообщала, что в рамках договора с 1 января 2023 года Romgaz S.A. сможет получать азербайджанский газ по интерконнектору IGB с точкой выхода в Комотини (Греция).
В свою очередь, Romgaz S.A. сообщала, что "подписанием этого контракта обеспечивается возможность доступа к азербайджанскому газа для покрытия потребностей".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что в 2021 году Азербайджан экспортировал 19 млрд кубометров газа. При этом поставки в Европу составили 8,2 млрд кубометров. В 2023 году объем экспорта прогнозируется на уровне до 24 млрд кубометров, в том числе минимум 11,6 млрд кубометров - в Европу.
Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.
Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).
Н.Аббасова
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