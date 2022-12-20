Румыния в I кв. 2023г купит у Азербайджана порядка 300 млн кубометров газа

Румынская Romgaz в первом квартале 2023 года купит у SOCAR до 300 млн кубометров азербайджанского газа.

Как сообщалось ранее, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) 16 декабря 2022 года заключила договор с «Romgaz S.A.» на поставку азербайджанского газа с 2023 года.

«Подписанный спотовый краткосрочный контракт предусматривает поставку со стороны SOCAR до 300 млн кубометров с 1 января по 1 апреля 2023 года», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ICIS (Independent Commodity Intelligence Services).

Ежедневный объем поставок составит до 4,2 млн кубометров.

Ранее SOCAR сообщала, что в рамках договора с 1 января 2023 года Romgaz S.A. сможет получать азербайджанский газ по интерконнектору IGB с точкой выхода в Комотини (Греция).

В свою очередь, Romgaz S.A. сообщала, что "подписанием этого контракта обеспечивается возможность доступа к азербайджанскому газа для покрытия потребностей".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что в 2021 году Азербайджан экспортировал 19 млрд кубометров газа. При этом поставки в Европу составили 8,2 млрд кубометров. В 2023 году объем экспорта прогнозируется на уровне до 24 млрд кубометров, в том числе минимум 11,6 млрд кубометров - в Европу.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).

Н.Аббасова