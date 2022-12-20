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ТЭК 20.12.2022 16:12

Главы МИД Туркменистана и Саудовской Аравии обсудили перспективы партнерства в нефтегазовой сфере и авиации

Министры иностранных дел Туркменистана и Саудовской Аравии Рашид Мередов и Файсал бин Фархан Аль-Сауд, прибывший в Ашхабад с рабочим визитом, обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщается на сайте туркменского внешнеполитического ведомства, стороны выразили готовность к расширению и активизации торгово-экономических, коммерческих контактов, инвестиционного взаимодействия. В ходе переговоров также были обсуждены перспективы партнерства в нефтегазовой, химической, текстильной сферах, а также в области гражданской авиации.

В рамках встречи были также затронуты вопросы региональной и международной политики, представляющие интерес для обеих стран.

Подробности не приводятся. В настоящий момент саудовские компании и Исламский банк развития, крупнейшим акционером которого является королевство, участвует в проекте строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

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