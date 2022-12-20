Спрос на газ в Китае восстановится в 2023г на фоне открытия экономики - S&P

Спрос на природный газ в Китае в 2023 году восстановится по сравнению с уровнем текущего года на фоне постепенного открытия экономики страны, но высокие мировые цены на энергоносители и макроэкономические проблемы будут продолжать оказывать давление на уровень потребления, говорится в сообщении S&P Global Commodity Insights.

"Мы ожидаем, что спрос на газ в Китае в 2023 году восстановится с низкого базового уровня в 2022 году и превысит уровень 2021 года, но это не будет V-образным восстановлением", - полагает аналитик агентства Дженни Янг.

По его словам, хотя Китай начал ослаблять антиковидные ограничения, полное их снятие всё равно потребует времени и, вероятно, не произойдет до второго квартала следующего года. "С другой стороны, экономика по-прежнему будет находиться под давлением спада на рынке недвижимости и слабого экспорта", - добавил эксперт.

Он оценивает спрос на газ в стране в текущем году на уровне 364 млрд кубометров и ожидает роста примерно на 6% в 2023 году - до 386 млрд кубометров. Объем потребления за этот год будет на 1,4% ниже прошлогоднего (369 млрд кубометров), что будет означать первое сокращение показателя в истории.

Янг прогнозирует, что рост реального ВВП КНР ускорится до 4,4% в 2023 году по сравнению с 3% в этом году.

"Ожидается, что спрос на природный газ в Китае в 2023 году будет расти, но гораздо более медленными темпами, чем исторические уровни, и увеличится примерно на 6%", - полагает аналитик по СПГ в S&P Global Commodity Insights Зи Хвей Йео. Это обусловлено в том числе новыми контрактами на поставку СПГ, которые будут способствовать повышению объемов импорта, отметил он.

По данным рыночных источников, поставки в рамках девяти новых долгосрочных контрактов начнутся в 2023 году, в то время как в конце этого года истекает срок действия двух краткосрочных контрактов.

Шанхайская международная энергетическая биржа прогнозировала в июне, что годовые мощности Китая по приему СПГ увеличатся до 130 млн тонн в 2023 году и почти до 200 млн тонн в год в 2025 году по сравнению с нынешними 101 млн тонн.

S&P Global Commodity Insights ожидает, что импорт СПГ в Китай вырастет примерно до 65 млн тонн (89,8 млрд кубометров) в 2023 году.

Поскольку импорт по трубопроводу "Сила Сибири" продолжит увеличиваться после начала добычи на Ковыктинском месторождении в Иркутской области, "импорт СПГ в Китай вырастет с минимума 2022 года, но лишь незначительно, примерно на 3 млн тонн", прогнозирует Янг.