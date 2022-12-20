Нефть дорожает на ослаблении доллара

Цены на нефть продолжают расти днем во вторник на фоне снижения курса доллара к основным мировым валютам и планов властей США пополнить свои стратегические запасы топлива.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:05 подорожали на $0,73 (0,91%) - до $80,53 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,79 (1,05%) - до $75,98 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1%, WTI - на 1,2%.