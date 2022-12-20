Госагентство занятости направит свыше 4,1 млн манатов на закупку скота

ПЮЛ «Государственное агентство занятости» привлекло ЗАО «Agro Best» к закупке и импорта коров, овец, баранов, товаров и обеспечения ими физических лиц в Азербайджане в рамках программы самозанятости.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на портале закупокwww.tender.gov.az, с Agro Best заключен соответствующий контракт, стоимость которого составляет 4 млн 140,9 тыс. манатов.

Х.Насирзаде