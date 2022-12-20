Белоруссия согласовала с РФ объемы и условия поставки нефти - премьер

Белорусская сторона согласовала с Россией объемы и ценовые условия поставки нефти, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко.
"По нефти, в принципе, вопросов никаких нет. Определены объемы, ценовые условия. Они нас устраивают", - сказал Головченко, комментируя итоги вчерашних переговоров президентов Белоруссии и России в Минске. (Цитата по госагентству БелТА).
Он также отметил ранее достигнутые правительствами договоренности об условиях поставок белорусских нефтепродуктов на рынок России. "Раньше этого нельзя было сделать по причине того, что российским нефтепереработчикам выплачивался так называемый демпфер для того, чтобы удешевить поставки топлива. Сейчас мы тоже пользуемся этим демпфером, и по заявкам российской стороны поставляем дизельное топливо, бензин на рынок РФ", - сказал Головченко.
Мощности двух белорусских НПЗ позволяют перерабатывать 25 млн тонн нефти в год. Однако, в связи с санкционным запретом на поставки белорусских нефтепродуктов в страны ЕС, объем нефтепереработки ограничен в основном потребностями внутреннего рынка, которые составляют 7-8 млн тонн в год.
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