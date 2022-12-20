В Брюсселе протестуют полицейские, требуя соблюдения своих прав

Около 400 полицейских по инициативе ряда профсоюзов работников правоохранительных органов проводят во вторник протестную манифестацию в Брюсселе с требованиями улучшения системы вознаграждения труда и уважения к своей профессии со стороны власти, сообщают бельгийские СМИ.
Профсоюзы считают, что власти обманули служащих полиции, не сдержав обещаний относительно реализации нового соглашения по зарплате и сокращая некоторые социальные права полицейских. Кроме того, организаторы акции указывают на "отсутствие в целом уважения" к профессии.
В конце ноября нынешнего года в манифестации в защиту своих прав участвовали 12 тыс. полицейских. Протестующие вновь требуют от властей переговоров по системе оплаты труда.
Столичное полицейское управление заблаговременно предупредило, что манифестация будет пересекать оживленные маршруты автомобильного движения в Брюсселе, что создаст затруднения на дорогах, и рекомендовало водителям избегать во вторник центра города. Из-за манифестации закрыт ряд туннелей, полностью перекрыта одна из важнейших трасс столицы.
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