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Дальнее зарубежье 20.12.2022 16:02

В Брюсселе протестуют полицейские, требуя соблюдения своих прав

Около 400 полицейских по инициативе ряда профсоюзов работников правоохранительных органов проводят во вторник протестную манифестацию в Брюсселе с требованиями улучшения системы вознаграждения труда и уважения к своей профессии со стороны власти, сообщают бельгийские СМИ.

Профсоюзы считают, что власти обманули служащих полиции, не сдержав обещаний относительно реализации нового соглашения по зарплате и сокращая некоторые социальные права полицейских. Кроме того, организаторы акции указывают на "отсутствие в целом уважения" к профессии.

В конце ноября нынешнего года в манифестации в защиту своих прав участвовали 12 тыс. полицейских. Протестующие вновь требуют от властей переговоров по системе оплаты труда.

Столичное полицейское управление заблаговременно предупредило, что манифестация будет пересекать оживленные маршруты автомобильного движения в Брюсселе, что создаст затруднения на дорогах, и рекомендовало водителям избегать во вторник центра города. Из-за манифестации закрыт ряд туннелей, полностью перекрыта одна из важнейших трасс столицы.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ПОЛИЦЕЙСКИЕ, ПРОТЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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