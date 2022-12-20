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Это интересно 20.12.2022 15:35

Пост Месси в Instagram о победе на ЧМ 2022 набрал рекордное количество лайков

Публикация капитана сборной Аргентины Лео Месси в Instagram о победе сборной Аргентины на Чемпионате мира 2022 набрал рекордное количество лайков, став самым популярным на платформе, сообщает во вторник Sky Sports.

На данный момент пост Месси с фотографиями празднующих футболистов сборной Аргентины набрал уже 57,4 млн лайков. Предыдущий держатель рекорда, фото обыкновенного яйца на белом фоне на аккаунте world_record_egg, набрал всего 56,2 млн лайков.

"Чемпионы мира! Я так много об этом мечтал, я так сильно этого хотел, что мне все еще не верится", - говорит Месси в подписи к фотографиям. Он благодарит свою семью и всех, кто поддерживал команду, а также отмечает, что это заслуга всей сборной, а не отдельных личностей.

В воскресенье на стадионе "Лусаил" в Катаре прошел финальный матч ЧМ 2022 между сборными Франции и Аргентины. Команды сыграли вничью в основное время, но Аргентине удалось одержать победу в серии пенальти.

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