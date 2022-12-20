Казахстан хочет внедрить цифровой тенге до конца 2025г

Внедрение цифрового тенге в Казахстане будет реализовано в три фазы в течение ближайших трех лет, сообщил председатель Нацбанка республики Галымжан Пирматов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник принял главу Национального банка. В ходе встречи с главой государства Пирматов отчитался о предварительных итогах реализации регулятором денежно-кредитной политики в январе-ноябре 2022 года, сообщила пресс-служба президента.

Токаеву было доложено об итогах проведенного исследования о необходимости внедрения цифрового тенге. Пирматов сообщил об успешном тестировании платформы с участниками рынка, потребителями и торгово-сервисными предприятиями.

"Председателем Национального банка было отмечено, что внедрение цифрового тенге будет реализовано в три фазы в срок до конца 2025 года", - говорится в пресс-релизе.

В информации отмечается, что внедрение национальной цифровой валюты повысит доступность безналичных платежей, прозрачность государственного расходования средств и откроет возможности для создания инновационных финансовых продуктов.