Азербайджан в январе-октябре удвоил поставки газа в Италию и Болгарию

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-октябре 2022 года составил 18 млрд 379 млн 849,22 тыс. кубометров, что на 23,1% выше показателя 10 месяцев прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Выручка от экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $14 млрд 653 млн 418,68 тыс. (рост в 5 раз).

По данным комитета, в январе-октябре 2022 года наибольший объем экспорта газа пришелся на Италию - 7 млрд 927 млн 41,9 тыс. кубометров (43,1% всех поставок) на $10 млрд 749 млн 762,81 тыс.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Страна Объем втыс .кубометров В сравнениис январем-октябрем 2021г Выручка,тыс. долларов В сравнениис январем-октябрем 2021г Турция 6 853 659,21 -12,5% 2 208 273,83 +83% Грузия 2 283 316,25 +0,96% 309 185,86 +10% Италия 7 927 041,9 +1,98 раза 10 749 762,81 +8,5 раза Болгария 366 689,05 + в 2,2 раза 237 811,16 +9,3 раза Греция 779 336,88 +55,3% 1 141 939,86 +6,9 раза Иран 169 805,94 +0,2% 6 445,17 +0,2% ВСЕГО 18 379 849,22 +23,1% 14 653 418,68 +5 раз

Н.Аббасова