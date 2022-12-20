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ТЭК 20.12.2022 16:02

Азербайджан в январе-октябре удвоил поставки газа в Италию и Болгарию

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-октябре 2022 года составил 18 млрд 379 млн 849,22 тыс. кубометров, что на 23,1% выше показателя 10 месяцев прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Выручка от экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $14 млрд 653 млн 418,68 тыс. (рост в 5 раз).

По данным комитета, в январе-октябре 2022 года наибольший объем экспорта газа пришелся на Италию - 7 млрд 927 млн 41,9 тыс. кубометров (43,1% всех поставок) на $10 млрд 749 млн 762,81 тыс.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Страна

Объем втыс

.кубометров

В сравнениис

январем-октябрем

2021г

Выручка,тыс.

долларов

В сравнениис

январем-октябрем

2021г

Турция

6 853 659,21

-12,5%

2 208 273,83

+83%

Грузия

2 283 316,25

+0,96%

309 185,86

+10%

Италия

7 927 041,9

+1,98 раза

10 749 762,81

+8,5 раза

Болгария

366 689,05

+ в 2,2 раза

237 811,16

+9,3 раза

Греция

779 336,88

+55,3%

1 141 939,86

+6,9 раза

Иран

169 805,94

+0,2%

6 445,17

+0,2%

ВСЕГО

18 379 849,22

+23,1%

14 653 418,68

+5 раз

Н.Аббасова

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Тэги: ГАЗ, ЭКСПОРТ, СТРУКТУРА


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