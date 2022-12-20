Азербайджан в январе-октябре удвоил поставки газа в Италию и Болгарию

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-октябре 2022 года составил 18 млрд 379 млн 849,22 тыс. кубометров, что на 23,1% выше показателя 10 месяцев прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Выручка от экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $14 млрд 653 млн 418,68 тыс. (рост в 5 раз).
По данным комитета, в январе-октябре 2022 года наибольший объем экспорта газа пришелся на Италию - 7 млрд 927 млн 41,9 тыс. кубометров (43,1% всех поставок) на $10 млрд 749 млн 762,81 тыс.
ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.
|
Страна
|
Объем втыс
.кубометров
|
В сравнениис
январем-октябрем
2021г
|
Выручка,тыс.
долларов
|
В сравнениис
январем-октябрем
2021г
|
Турция
|
6 853 659,21
|
-12,5%
|
2 208 273,83
|
+83%
|
Грузия
|
2 283 316,25
|
+0,96%
|
309 185,86
|
+10%
|
Италия
|
7 927 041,9
|
+1,98 раза
|
10 749 762,81
|
+8,5 раза
|
Болгария
|
366 689,05
|
+ в 2,2 раза
|
237 811,16
|
+9,3 раза
|
Греция
|
779 336,88
|
+55,3%
|
1 141 939,86
|
+6,9 раза
|
Иран
|
169 805,94
|
+0,2%
|
6 445,17
|
+0,2%
|
ВСЕГО
|
18 379 849,22
|
+23,1%
|
14 653 418,68
|
+5 раз
Н.Аббасова
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