Президент Алиев выделил 1 млн манатов на проведение конкурса «Yüksəliş» в 2023 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о выделении средств на проведение конкурса «Yüksəliş» в 2023 году.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, на осуществление текущих работ в связи с проведением конкурса «Yüksəliş» в 2023 году из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2022 год, Министерству молодежи и спорта выделяется 1 млн манатов.
Минфину Азербайджана поручено обеспечить финансирование в указанном объеме.
Оргкомитету поручается решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
Президент Ильхам Алиев 26 июля 2019 года подписал распоряжение об учреждении конкурса «Восхождение» («Yüksəliş») с целью создания в стране банка кадровых резервов из числа перспективных руководителей.
Х.Насирзаде
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