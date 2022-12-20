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ТЭК 20.12.2022 16:16

Правительство Азербайджана внедрит таможенные льготы сроком на 3 года на импорт оборудования для модернизации Азербайджанской ТЭС

Кабинет министров Азербайджана принял решение об отмене сроком на три года взимания пошлин на импортируемое оборудование и запасные части для ОАО «Азерэнержи» в рамках проекта модернизации Азербайджанской теплоэлектростанции (ТЭС).

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров, данное решение принято 19 декабря 2022 года, оно вступит в силу через 30 дней после его публикации и будет действовать в течение трех лет.

Как сообщалось ранее, 25 октября 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о модернизации Азербайджанской теплоэлектростанции.

Согласно распоряжению, планируется «рациональная модернизация» Азербайджанской ТЭС с применением современных технологий к действующему оборудованию для увеличения мощностей 7-го и 8-го энергоблоков (текущая суммарная мощность 600 МВт) еще на 1280 МВт.

Кроме того, правительству поручено решить вопросы, связанные с привлечением кредитов под гарантии государства для приобретения оборудования и запчастей в рамках модернизации Азербайджанской ТЭС.

Азербайджанская ТЭС имеется 8 блоков по 300 МВт установленной мощности каждый. На станции производится около 45% всей вырабатываемой в Азербайджане электроэнергии. На ней в качестве топлива используется природный газ и мазут.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТЭС, ПОШЛИНЫ, ОТМЕНА

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