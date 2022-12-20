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Это интересно 20.12.2022 18:01

Взрослые американцы покупают для себя детские игрушки на $9 млрд в год

Взрослые американцы, покупающие детские игрушки для себя, являются одними из ключевых драйверов роста рынка в США, наряду с инфляцией, согласно маркетинговому исследованию NPD Group.

Так, по данным компании, на взрослых приходится до $9 млрд продаж игрушек в год, или четверть всего американского рынка.

Эта группа, к которой NPD относит людей в возрасте от 12 лет, стабильно вносит свой вклад в индустрию на протяжении многих лет благодаря популярности коллекционных игрушек, настольных игр и других тематических предметов по франшизам знаменитых фильмов, комиксов и мультиков, приводит результаты исследования NPD новостной канал CNBC.

При этом продажи игрушек среди взрослых особенно выросли во время пандемии, когда у людей появилось больше свободного времени на свои увлечения.

Производители игрушек, в свою очередь, уловили этот тренд и начали создавать продукты именно для таких потребителей, которые получили название "kidults" (взрослые дети). Так, Lego выпустила несколько линеек игрушек, привязанных к популярным фильмам, включая "Мстителей", Hasbro выпустила коллекцию игрушек Black Series по "Звездным войнам", а Mattel развивает игрушки Barbie и Hot Wheels.

В то же время некоторые компании и сами начали снимать фильмы, чтобы поддерживать линию игрушечных персонажей. Mattel, например, участвовала в создании фильма "Барби", который выйдет летом 2023 года, а Hasbro выкупила развлекательную компанию eOne, которая выпустит фильм по мотивам настольной игры "Подземелье драконов" в марте.

Между тем, еще одним фактором, поддерживающим продажи в секторе в этом году, является инфляция. Продажи в количественном выражении в первые три квартала 2022 года снизились на 3%, однако рост цен компенсировал это снижение и способствовал подъему продаж в денежном выражении на 3%, заключает NPD.

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Тэги: США, ИГРУШКИ, РЫНОК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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