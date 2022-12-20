Боррель обсудил с главой МИД Ирана продолжение усилий по восстановлению СВПД

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что обсудил с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом вопрос восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Договорились, что мы должны поддерживать открытое общение и восстановить СВПД на основе переговоров в Вене", - написал глава дипломатии ЕС во вторник в своем твиттере.

Стороны участвуют в иорданской столице Аммане в региональной конференции по оказанию помощи Ираку.

Боррель также отметил, что заявил своему собеседнику о необходимости "немедленного прекращения военной поддержки России и внутренних репрессий в Иране".

По словам главы европейской дипломатии, контакт, который он назвал необходимым, состоялся "на фоне ухудшения отношений Ирана и ЕС".

Отвечая на просьбу прокомментировать эту беседу, пресс-секретарь Борреля Петер Стано объяснил, что она состоялась "в рамках продолжающихся усилий" руководителя дипломатии ЕС как координатора СВПД по восстановлению ядерной сделки с Ираном, и "будут другие контакты, это сама суть функции высокого представителя".

"Это нормально, что мы предпринимаем все необходимые усилия, чтобы соглашение с Ираном снова действовало в полном объеме", - сказал Стано.

Вместе с тем он отметил, что это "очень трудная фаза в наших отношениях по причине поведения правительства Ирана: репрессии, использование иранских дронов", тем не менее Боррель стремится в своих усилиях предпринимать все необходимое для перезапуска СВПД.