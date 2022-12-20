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Дальнее зарубежье 20.12.2022 16:53

Израиль за этот год более 30 раз атаковал различные объекты в Сирии

Израильские военные с начала года более 30 раз атаковали цели на территории Сирии, сообщило во вторник сирийское информационное агентство The North Press Agency (NPA).

По его данным, израильских воздушным ударам подверглись почти девять десятков различных объектов. В результате этих атак 85 военных в Сирии были убиты, свыше 100 ранены. Пострадали также более 20 мирных жителей, включая женщин и детей, отмечает агентство.

Последний удар израильская авиация нанесла в ночь на 20 декабря по целям близ столицы страны Дамаска.

Сирийское государственное агентство САНА сообщило, что самолет израильских ВВС атаковал цели в окрестностях сирийской столицы. Средства ПВО сирийской армии уничтожили часть ракет. По данным агентства, в результате ударов двое сирийских военнослужащих получили ранения и "причинен материальный ущерб".

Саудовские СМИ утверждают, что израильская атака была направлена против иранской батареи ПВО, которая недавно была размещена в районе международного аэропорта Дамаска.

По другим источникам, целью авиаудара были склады оружия ливанской проиранской группировки "Хезболла".

Израильские официальные лица, как правило, не подтверждают операции против объектов на территории Сирии. Неофициально говорится о том, что Израиль принимает меры, чтобы помешать Ирану закрепиться в Сирии и предотвратить поставки оружия "Хезболле".

Между тем, по данным израильских СМИ, за период с 2013 по 2022 годы израильские военные в общей сложности более 200 раз атаковали цели в Сирии.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, УДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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