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Регион 20.12.2022 17:23

Глава МИД Турции подверг критике отказ Швеции выслать турецкого журналиста, обвиняемого в соучастии в попытке переворота

Турция недовольна решением Верховного суда Швеции заблокировать экстрадицию журналиста Бюлента Кенеша, которого в Анкаре считают причастным к организации неудавшегося путча в 2016 году, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Отказ в нашем требовании экстрадировать Бюлента Кенеша является очень негативной мерой", - цитируют турецкие СМИ слова министра.

Накануне Верховный суд Швеции отказал в экстрадиции бывшего главного редактора турецкой газеты "Заман". "Есть риск его преследования из-за личных политических убеждений. Экстрадиция таким образом не может быть осуществлена", - говорилось в заявлении судьи Петера Аспа.

В МИД Швеции после решения суда заявили, что не могут спекулировать на тему возможных последствий для членства страны в НАТО. "Правительство Швеции выполняет шведские и международные законы в вопросах, касающихся экстрадиции", - заявили в МИД.

По данным европейских СМИ, Кенеш был одним из тех, чьей экстрадиции требовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обмен на одобрение Анкарой членства Швеции в НАТО.

Страны-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все страны НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран НАТО за членство Швеции и Финляндии в альянсе не высказались Турция и Венгрия. При этом Венгрия заявила о намерении ратифицировать протоколы в феврале. Турция блокировала процесс вступления, потребовав от скандинавских стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запрет на поставки оружия Анкаре.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ШВЕЦИЯ, КРИТИКА


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