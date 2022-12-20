Президент Алиев утвердил минимальные требования к инвестициям в промкварталах и агропарках в регионах Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о дополнительных мера, связанных с совершенствованием механизма поощрения инвестиций.
Согласно указу, в течение 3 лет - с 1 января 2023 года - документ о поощрений инвестиций будет выдаваться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию следующих проектов: для реализации проектов в промышленных кварталах и агропарках; на проекты, реализуемые в туристическо-рекреационных зонах; на проекты для реализации в городах и районах (за исключением Баку, Сумгайыта, Гянджи, Абшеронского района и территорий, освобожденных от оккупации); стратегические инвестиционные проекты, реализуемые по направлениям, определенным президентом Азербайджана.
При этом документ о поощрении инвестиций не будет выдаваться юридическим лицам, в которых 30% и более долевого участия прямо или косвенно принадлежит государству или публичным юридическим лицам, созданным государством.
Кабмину поручается утвердить в трехмесячный срок перечень товарных позиций, по которым выдается подтверждающий документ на ввоз техники, технологического оборудования и приборов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, получившим инвестиционный документ.
Минэкономики также в трехмесячный срок должно представить президенту страны предложения по направлениям стратегических инвестиционных проектов.
Текст указа опубликован на сайте главы государства.
Кроме этого, президент утвердил минимальный размер инвестиций, на которые будет распространяться данный указ. В частности, минимальный размер инвестиций для проектов в промышленных кварталах составит от 0,5 млн до 1 млн манатов, в агропарках – от 0,2 млн до 0,5 млн манатов, в туристическо-рекреационных зонах – от 0,2 млн до 0,5 млн манатов, на прочих территориях – от 0,3 млн до 1 млн манатов (с полным текстом можно ознакомиться по ссылке).
Х.Насирзаде
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