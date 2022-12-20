Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

19.12 $/bbl +/- WTI 75.19 +0.90 Brent 79.80 +0.76

Бизнес и законодательство 20.12.2022 16:57

Президент Алиев утвердил минимальные требования к инвестициям в промкварталах и агропарках в регионах Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о дополнительных мера, связанных с совершенствованием механизма поощрения инвестиций.

Согласно указу, в течение 3 лет - с 1 января 2023 года - документ о поощрений инвестиций будет выдаваться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию следующих проектов: для реализации проектов в промышленных кварталах и агропарках; на проекты, реализуемые в туристическо-рекреационных зонах; на проекты для реализации в городах и районах (за исключением Баку, Сумгайыта, Гянджи, Абшеронского района и территорий, освобожденных от оккупации); стратегические инвестиционные проекты, реализуемые по направлениям, определенным президентом Азербайджана.

При этом документ о поощрении инвестиций не будет выдаваться юридическим лицам, в которых 30% и более долевого участия прямо или косвенно принадлежит государству или публичным юридическим лицам, созданным государством.

Кабмину поручается утвердить в трехмесячный срок перечень товарных позиций, по которым выдается подтверждающий документ на ввоз техники, технологического оборудования и приборов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, получившим инвестиционный документ.

Минэкономики также в трехмесячный срок должно представить президенту страны предложения по направлениям стратегических инвестиционных проектов.

Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Кроме этого, президент утвердил минимальный размер инвестиций, на которые будет распространяться данный указ. В частности, минимальный размер инвестиций для проектов в промышленных кварталах составит от 0,5 млн до 1 млн манатов, в агропарках – от 0,2 млн до 0,5 млн манатов, в туристическо-рекреационных зонах – от 0,2 млн до 0,5 млн манатов, на прочих территориях – от 0,3 млн до 1 млн манатов (с полным текстом можно ознакомиться по ссылке).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИНВЕСТИЦИИ, ПООЩРЕНИЕ


Похожие новости


Инвестиции в расширение грузинского участка БТК превысят $100 млн - Алиев Президент Алиев и глава «DP World» обсудили инвестиции и сотрудничество в сфере логистики Президент Алиев поручил новым главам ИВ Шамкира и Джалилабада привлекать частные инвестиции Президент Алиев считает неправильным крупное инвестирование за рубеж в период пандемии COVID-19 Иностранные компании хотят инвестировать сотни миллионов долларов США на развитие сферы ВИЭ в Азербайджан - Алиев Азербайджан инвестировал в экономику других стран свыше $20 млрд - Алиев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az