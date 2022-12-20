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ТЭК 20.12.2022 22:21

Правительство Грузии намерено в 2023г возобновить строительство Худони ГЭС

Грузинское правительство планирует возобновить в 2023 году строительство Худони ГЭС, сообщил журналистам вице-премьер - министр экономики Леван Давиташвили.

По его словам, правительство за $13,25 млн выкупило проект строительства ГЭС у индийской компании-инвестора Trans Electrica Ltd. В результате этой сделки была возвращена и территория (более 700 га), которая за символическую сумму в $1 была ранее передана этой фирме.

Как сообщалось, Грузия и Trans Electrica в середине 2021 года достигли соглашения о расторжении подписанного за 10 лет до этого контракта на строительство в Сванетии на реке Ингури Худони ГЭС установленной мощностью 702 МВт.

Давиташвили во вторник сообщил, что устранены все барьеры на пути к возобновлению строительства этой ГЭС, которое будет теперь осуществляться с участием государства и с привлечением инвесторов.

Вице-премьер отметил, что правительство Грузии планирует добиться не только полного энергообеспечения страны, но и начать экспорт электроэнергии. Пока же страна вынуждена частично импортировать электроэнергию. Так, в 2021 году Грузия закупила около 2 млрд кВт. ч. В том числе, по данным государственно оператора энергетического рынка, импорт из РФ составил 1,2 млрд кВт.ч, Турции - 161,2 млн кВт.ч, Азербайджана - свыше 600 млн кВт.ч.

Строительство Худони ГЭС, которая должна была стать второй по мощности гидроэлектростанцией в Грузии после Ингури ГЭС, было начато еще в 1979 году, но в 1990-х годах заморожено при готовности 25-30% по требованию грузинской Партии зеленых. Сумма уже вложенных средств оценивается в $150 млн.

Проект предусматривает сооружение арочной плотины высотой 200,5 метра, подземного здания станции и резервуара для воды площадью 528 га. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 1,06 млрд евро.

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