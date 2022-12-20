В Азербайджане за сутки выявлено свыше 100 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 107 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 825 тыс. 527, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 11 случаев.

За сутки из-за новой коронавирусной инфекции скончались 4 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 997 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 814 тыс. 944 человека (+65 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 586 человек.

За сутки медики провели 2 тыс. 253 теста на коронавирус против 622 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 410 тыс. 224 теста на COVID-19.

Х.Насирзаде