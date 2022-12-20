В Азербайджане за сутки выявлено свыше 100 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 107 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 825 тыс. 527, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 11 случаев.
За сутки из-за новой коронавирусной инфекции скончались 4 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 997 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 814 тыс. 944 человека (+65 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 586 человек.
За сутки медики провели 2 тыс. 253 теста на коронавирус против 622 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 410 тыс. 224 теста на COVID-19.
Х.Насирзаде
Президент Сербии прибыл в Азербайджан с рабочим визитом
Британская Anglo Asian Mining просит поддержки у ООН, США, Великобритании и ЕС на восстановление ее бизнес прав на разработку ряда месторождений в Карабахе
Баку и Анкара обсудили сотрудничество между ВВС Азербайджана и Турции
Казахстан поставил партию урана через Транскаспийский маршрут в Канаду
Принятие ЕС потолка цен на газ грозит сокращением его поставок в регион
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
Спецпредставитель ЕС по санкциям будет привлекать третьи страны присоединиться к ограничениям, заявляют в Брюсселе
Зась не считает провалом сессию совета ОДКБ в Ереване
Глава МИД Турции подверг критике отказ Швеции выслать турецкого журналиста, обвиняемого в соучастии в попытке переворота
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Социальный проект “Nar” удостоен премии NETTY
Кредитная кампания для государственных служащих
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают