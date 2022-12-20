Зась не считает провалом сессию совета ОДКБ в Ереване

Генеральный секретарь организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась не согласился с мнением о провале ноябрьской сессии ОДКБ в Ереване.
"Важные решения в рамках развития военного компонента организации были приняты на ноябрьской сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване. Кстати, я с удивлением прочитал после окончания этой сессии на некоторых ресурсах информацию, что сессия якобы была провальной. Чуть ли не крах какой-то. Ничего подобного. Категорически с этим не согласен", - сказал Зась во вторник на пресс-конференции по итогам деятельности ОДКБ в 2022 году.
Фрагмент выступления Зася опубликовала пресс-служба организации.
"Была нормальная рабочая атмосфера, был принят целый перечень очень важных решений главами государств. Поэтому ни о каком провале вести речь неуместно, как минимум", - заявил генсек ОДКБ.
23 ноября в Ереване состоялось заседание совета коллективной безопасности ОДКБ. На нем премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации совета и проект о совместных мерах по оказанию помощи Еревану. Он заявил о важности политической оценки организацией действий Азербайджана против Армении.
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