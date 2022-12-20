Президент Сербии прибыл в Азербайджан с рабочим визитом

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Азербайджан с рабочим визитом, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Б.Рустамбеков
Казахстан поставил партию урана через Транскаспийский маршрут в Канаду
Принятие ЕС потолка цен на газ грозит сокращением его поставок в регион
Взрослые американцы покупают для себя детские игрушки на $9 млрд в год
В Азербайджане за сутки выявлено свыше 100 новых случаев заражения COVID-19
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на проведение конкурса «Yüksəliş» в 2023 году
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
Спецпредставитель ЕС по санкциям будет привлекать третьи страны присоединиться к ограничениям, заявляют в Брюсселе
Зась не считает провалом сессию совета ОДКБ в Ереване
Глава МИД Турции подверг критике отказ Швеции выслать турецкого журналиста, обвиняемого в соучастии в попытке переворота
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Социальный проект “Nar” удостоен премии NETTY
Кредитная кампания для государственных служащих
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают