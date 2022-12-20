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Внешняя политика 20.12.2022 18:29

Президент Сербии прибыл в Азербайджан с рабочим визитом

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Азербайджан с рабочим визитом, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СЕРБИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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