Новак: введение ЕС потолка цен на газ - это политическое решение, не экономический инструмент

Введение Евросоюзом потолка цен на газ - это политическое решение, не экономический инструмент, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Потолок цен на газ - это очередное политическое решение. Абсолютно не экономическое. Наступают наши коллеги на одни и те же грабли. Об этом говорил на Российской энергетической неделе президент (России Владимир Путин - ИФ), приводя цитату Милтона Фридмана, лауреата Нобелевской премии, по поводу того, что если вы ходите создать дефицит помидоров, то введите ограничение цен. Аналогично по газу, если коллеги хотят, чтобы в Европе не было газа, а он перенаправлялся на другие рынки, то они вводят ограничения потолком. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, много неопределенностей", - сказал Новак.
Отвечая на вопрос, как Россия будет реагировать на введение потолка цен на газ, он сказал: "Надо изучить юридические документы. Еще раз повторяю, это политическое решение, не экономический инструмент".
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