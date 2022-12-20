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ТЭК 20.12.2022 19:00

Новак: введение ЕС потолка цен на газ - это политическое решение, не экономический инструмент

Введение Евросоюзом потолка цен на газ - это политическое решение, не экономический инструмент, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Потолок цен на газ - это очередное политическое решение. Абсолютно не экономическое. Наступают наши коллеги на одни и те же грабли. Об этом говорил на Российской энергетической неделе президент (России Владимир Путин - ИФ), приводя цитату Милтона Фридмана, лауреата Нобелевской премии, по поводу того, что если вы ходите создать дефицит помидоров, то введите ограничение цен. Аналогично по газу, если коллеги хотят, чтобы в Европе не было газа, а он перенаправлялся на другие рынки, то они вводят ограничения потолком. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, много неопределенностей", - сказал Новак.

Отвечая на вопрос, как Россия будет реагировать на введение потолка цен на газ, он сказал: "Надо изучить юридические документы. Еще раз повторяю, это политическое решение, не экономический инструмент".

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ГАЗ, PRICECAP


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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