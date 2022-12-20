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Цена на нефть

19.12 $/bbl +/- WTI 75.19 +0.90 Brent 79.80 +0.76

ТЭК 20.12.2022 19:43

Цены на нефть поднимаются

Цены на нефть растут во вторник на ожиданиях увеличения спроса в Китае, а также сигналах возможного снижения предложения на мировом рынке.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $80,20 за баррель, что на $0,4 (0,5%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Январские фьючерсы на нефть WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали $0,53 (0,7%), до $75,72 за баррель. Срок биржевого обращения январских контрактов истекает с завершением торгов во вторник. Более активно торгующиеся февральские фьючерсы на WTI выросли в цене на $0,54 (0,72%), до $75,92 за баррель.

Инвесторы полагают, что снятие карантинных ограничений в Китае и меры стимулирования экономической активности, принимаемые властями страны, подтолкнут к росту спрос на нефть в долгосрочной перспективе. В то же время продолжающееся повышение заболеваемости COVID-19 в КНР омрачает ближайшие перспективы рынка, отмечает агентство Bloomberg.

Тем временем производство нефти в американском штате Северная Дакота с прошлой недели снизилось на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) в результате снежной бури, и восстановление прежних объемов добычи займет некоторое время. Кроме того, работа нефтепровода Keystone, остановленного ранее в этом месяце, до сих пор не была возобновлена в полном объеме.

Активность торгов на нефтяном рынке снизилась перед праздниками, и этот фактор также сказывается на динамике цен во вторник наряду с ослаблением доллара США, отмечает Оле Хансен, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в Saxo Bank.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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