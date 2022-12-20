Wells Fargo выплатит $3,7 млрд из-за нарушений при расчете процентов по кредитам

Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере США (CFPB) оштрафовало банк Wells Fargo & Co. в общей сложности на $3,7 млрд за многочисленные нарушения, допущенные в расчетах процентных платежей при выдаче различных кредитов, сообщает MarketWatch.
Банк направит $2 млрд на выплаты компенсаций заемщикам, и $1,7 млрд составит штраф.
"Wells Fargo регулярно нарушал закон, из-за чего пострадали миллионы американских семей", - говорится в сообщении главы CFPB Рохита Чопры.
По данным бюро, банк неверно рассчитывал процентные платежи по ипотечным и автомобильным кредитам, в результате чего некоторые заемщики лишились домов и машин. Также Wells Fargo незаконно взимал с клиентов повышенные комиссионные за овердрафт по кредитным картам.
В своей отчетности за четвертый квартал 2022 года банк планирует отразить операционный убыток в размере $3,5 млрд ($2,8 млрд после уплаты налогов) из-за штрафа.
Акции Wells Fargo дорожают на 0,9% в начале торгов во вторник
Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии проведут трехстороннюю встречу
Президент Сербии прибыл в Азербайджан с рабочим визитом
Британская Anglo Asian Mining просит поддержки у ООН, США, Великобритании и ЕС на восстановление ее бизнес прав на разработку ряда месторождений в Карабахе
Сборной Аргентины по футболу пришлось пересесть на вертолет из-за многомиллионной толпы встречающих в Буэнос-Айресе
Взрослые американцы покупают для себя детские игрушки на $9 млрд в год
В Азербайджане за сутки выявлено свыше 100 новых случаев заражения COVID-19
ЕС пока не согласовал девятый пакет санкций против РФ, остается нерешенным ряд вопросов - Боррель
«MIDA» отбирает подрядчика для строительства пяти жилых домов в Джабраиле
Банк Эстонии предсказывает для жителей республики тяжелое начало будущего года из-за роста цен и безработицы
США не ожидают прогресса по вопросу СВПД в ближайшее время - Белый дом
Байден в начале января посетит Мехико для встречи с лидерами Канады и Мексики
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Социальный проект “Nar” удостоен премии NETTY
Кредитная кампания для государственных служащих
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают