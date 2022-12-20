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Финансы 20.12.2022 23:44

Wells Fargo выплатит $3,7 млрд из-за нарушений при расчете процентов по кредитам

Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере США (CFPB) оштрафовало банк Wells Fargo & Co. в общей сложности на $3,7 млрд за многочисленные нарушения, допущенные в расчетах процентных платежей при выдаче различных кредитов, сообщает MarketWatch.

Банк направит $2 млрд на выплаты компенсаций заемщикам, и $1,7 млрд составит штраф.

"Wells Fargo регулярно нарушал закон, из-за чего пострадали миллионы американских семей", - говорится в сообщении главы CFPB Рохита Чопры.

По данным бюро, банк неверно рассчитывал процентные платежи по ипотечным и автомобильным кредитам, в результате чего некоторые заемщики лишились домов и машин. Также Wells Fargo незаконно взимал с клиентов повышенные комиссионные за овердрафт по кредитным картам.

В своей отчетности за четвертый квартал 2022 года банк планирует отразить операционный убыток в размере $3,5 млрд ($2,8 млрд после уплаты налогов) из-за штрафа.

Акции Wells Fargo дорожают на 0,9% в начале торгов во вторник

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Тэги: США, БАНК, РЕГУЛЯТОР, ШТРАФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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