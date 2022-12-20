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Дальнее зарубежье 20.12.2022 21:23

Финляндия поставит Украине военную технику на 28,8 млн евро

Финляндия направит в Украину военную технику стоимостью в 28,8 млн евро, сообщило во вторник министерство обороны.

"По оперативным причинам и в целях обеспечения безопасной доставки помощи содержание, способ и график доставки более подробно не будут сообщаться", - отметило Минобороны Финляндии.

Это будет уже одиннадцатая поставка военной техники. Общая стоимость всех комплектов оборонной техники, поставленных Финляндией на Украину, сейчас составляет 189,2 млн евро.

Кроме того, Силы обороны Финляндии продолжат участвовать в оказании подготовки военнослужащих украинских вооруженных сил в Великобритании до конца 2023 года.

В августе Финляндия направила около 20 инструкторов на учебную миссию под руководством Великобритании.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, ТЕХНИКА, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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