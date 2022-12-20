Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии проведут трехстороннюю встречу

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 20 декабря прибыл с визитом в Турцию, сообщает оборонное ведомство.
«Целью визита является участие в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии», - отмечается в сообщении.
В ходе встречи будет проведен обстоятельный обмен мнениями о развитии сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечении безопасности региональных проектов и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Б.Рустамбеков
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