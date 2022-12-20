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Оборона 20.12.2022 20:33

Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии проведут трехстороннюю встречу

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 20 декабря прибыл с визитом в Турцию, сообщает оборонное ведомство.

«Целью визита является участие в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии», - отмечается в сообщении.

В ходе встречи будет проведен обстоятельный обмен мнениями о развитии сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечении безопасности региональных проектов и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, ВИЗИТ


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