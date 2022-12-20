Си Цзиньпин считает, что усиление кризиса вокруг Украины не пойдет никому на пользу

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в телефонном разговоре с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, что власти Китая считают необходимыми мирные переговоры по Украине, поскольку ни одной стороне не выгодно продолжение и усложнение кризиса вокруг этой страны.
"Говорившие обменялись мнениями по украинскому кризису. Си Цзиньпин сказал, что власти Китая - сторонники переговоров ради мира, они верят, что продолжительный и усложняющийся конфликт не отвечает ничьим интересам", - сообщает телеканал CGTN.
Лидер КНР при этом отметил, что поддерживает шаги Европы для достижения стратегической автономии, построения эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности и установления долгосрочной стабильности и мира на континенте.
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