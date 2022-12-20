Байден в начале января посетит Мехико для встречи с лидерами Канады и Мексики

Президент США Джо Байден 9-10 января совершит визит в Мехико для участия в саммите лидеров стран Северной Америки, сообщил во вторник представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

"По информации от Кирби, 9-10 января Байден посетит саммит лидеров Северной Америки в Мехико", - информирует The Wall Street Journal.

В офисе премьера Канады Джастина Трюдо отметили, что на встрече Трюдо, Байден и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор "уделят внимание ключевым сферам, в том числе развитию сотрудничества для обеспечения полного цикла создания электромобилей - от добычи необходимых полезных ископаемых до производства автомобилей". Помимо этого, Байден, Трюдо и Лопес Обрадор продолжат совместную работу по обеспечению экономического роста и созданию рабочих мест для среднего класса по всему континенту.

"Я жду встречи с моими коллегами, чтобы обсудить общий путь к построению более экологичной, более ориентированной на обеспечение равенства возможностей и более конкурентоспособной, интегрированной экономики в Северной Америке. Вместе мы можем создать более сильную Северную Америку и построить лучшее будущее для жителей континента", - приводятся в пресс-релизе слова Трюдо.