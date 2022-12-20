Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

19.12 $/bbl +/- WTI 75.19 +0.90 Brent 79.80 +0.76

Дальнее зарубежье 20.12.2022 22:43

Байден в начале января посетит Мехико для встречи с лидерами Канады и Мексики

Президент США Джо Байден 9-10 января совершит визит в Мехико для участия в саммите лидеров стран Северной Америки, сообщил во вторник представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

"По информации от Кирби, 9-10 января Байден посетит саммит лидеров Северной Америки в Мехико", - информирует The Wall Street Journal.

В офисе премьера Канады Джастина Трюдо отметили, что на встрече Трюдо, Байден и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор "уделят внимание ключевым сферам, в том числе развитию сотрудничества для обеспечения полного цикла создания электромобилей - от добычи необходимых полезных ископаемых до производства автомобилей". Помимо этого, Байден, Трюдо и Лопес Обрадор продолжат совместную работу по обеспечению экономического роста и созданию рабочих мест для среднего класса по всему континенту.

"Я жду встречи с моими коллегами, чтобы обсудить общий путь к построению более экологичной, более ориентированной на обеспечение равенства возможностей и более конкурентоспособной, интегрированной экономики в Северной Америке. Вместе мы можем создать более сильную Северную Америку и построить лучшее будущее для жителей континента", - приводятся в пресс-релизе слова Трюдо.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, МЕКСИКА, КАНАДА, САММИТ


Похожие новости


Трамп предлагал нанести ракетные удары по Мексике для уничтожения нарколабораторий В США заявили о "беспрецедентном" числе иммигрантов на границе с Мексикой Президент Мексики уверен в хороших отношениях с США при Байдене Трамп не делал Мексике одолжения по нефти, это - сотрудничество, считает глава мексиканского Минэнерго Трамп: Мексика согласна сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки Самый длинный тоннель контрабандистов обнаружен на границе Мексики и США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az