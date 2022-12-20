Банк Эстонии предсказывает для жителей республики тяжелое начало будущего года из-за роста цен и безработицы

В начале года жителей Эстонии ждут тяжёлые времена - цены будут расти, а покупательская способность - падать, говорится в экономическом прогнозе на будущий год Банка Эстонии.

В Центробанке предсказывают, что в начале года возрастёт безработица, цены поползут вверх, а увеличения доходов ждать не приходится. Из-за того, что сбережений у населения осталось мало, покупательская способность тоже сократится, отмечает во вторник портал ERR.

"Скорее всего, в новом году мы увидим, что до сих пор отсроченное сокращение покупательской способности из-за растущих цен всё-таки начнётся. В этом году потребители уже использовали свои накопления, что позволило им покупать больше товаров и услуг, несмотря на то, что доходы в таких темпах не росли. В новом году накоплений в тех же объёмах уже не будет, и это означает, что из-за разницы между ценами и зарплатами потребительская способность у людей снизится", - пояснил экономист Банка Эстонии Расмус Каттай (Rasmus Kattai).

Эксперты считают, что в начале года удар по платежеспособности населения будет особенно сильным, однако во второй половине 2023 года, ситуация должна будет стабилизироваться из-за роста средней зарплаты.

Экономика должна в целом вырасти в следующем году на 0,4%, в этом году она, напротив, сократилась на 0,5%. По мнению экономистов, следующий год хоть и станет переломным, но этот перелом наступит лишь во второй половине, а выйти на докризисный уровень благосостояние населения получится лишь к 2025 году.