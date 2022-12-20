Сборной Аргентины по футболу пришлось пересесть на вертолет из-за многомиллионной толпы встречающих в Буэнос-Айресе

Сборная Аргентины по футболу сменила автобус на вертолет для перемещений по Буэнос-Айресу в связи с многомиллионной толпой на улицах города, передают американские СМИ.

На автобусе стало невозможно перемещаться из-за того, что на улицы вышли около 4 млн человек, и футболисты поменяли свой транспорт из соображений безопасности.

До этого национальная футбольная сборная во главе с капитаном Лионелем Месси перемещалась по столице в открытом автобусе и махала фанатам, сопровождавшим их. Маршрут футболистов пролегал от тренировочной площадки на окраине столицы в сам город.

До сих пор неясно, состоится ли встреча победителей с представителями правительства, так как спортсмены хотят разделять политику и спорт. Ранее во вторник, когда самолет с командой приземлился в Буэнос-Айресе, Месси не стал приветствовать главу МВД Эдуардо де Педро, который ожидал их в аэропорту.