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Спорт 20.12.2022 23:51

Сборной Аргентины по футболу пришлось пересесть на вертолет из-за многомиллионной толпы встречающих в Буэнос-Айресе

Сборная Аргентины по футболу сменила автобус на вертолет для перемещений по Буэнос-Айресу в связи с многомиллионной толпой на улицах города, передают американские СМИ.

На автобусе стало невозможно перемещаться из-за того, что на улицы вышли около 4 млн человек, и футболисты поменяли свой транспорт из соображений безопасности.

До этого национальная футбольная сборная во главе с капитаном Лионелем Месси перемещалась по столице в открытом автобусе и махала фанатам, сопровождавшим их. Маршрут футболистов пролегал от тренировочной площадки на окраине столицы в сам город.

До сих пор неясно, состоится ли встреча победителей с представителями правительства, так как спортсмены хотят разделять политику и спорт. Ранее во вторник, когда самолет с командой приземлился в Буэнос-Айресе, Месси не стал приветствовать главу МВД Эдуардо де Педро, который ожидал их в аэропорту.

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