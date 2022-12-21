МИД Казахстана: газовый союз с РФ и Узбекистаном - пока только идея по интегрированию торговли газом

Казахстан не получал никаких деталей от российской стороны о создании отдельной организации по газовому союзу между республикой, РФ и Узбекистаном, сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров.

"Евразийская интеграция - это межправительственная интеграция, оформленная межправительственными и межгосударственными договорами. Создание газового союза было предложением российской стороны, пока оно ничем не оформлено, никаких деталей и предложений от российской стороны пока мы не получали, в каком виде это будет осуществляться. Это пока только идея по интегрированию каких-то процессов торговли газом", - заявил Айдаров журналистам в кулуарах парламента в среду.

Он подчеркнул, что все будет зависеть от условий, которые будут предложены Казахстану.

"Пока ни о каком создании отдельной структуры, организации или межгосударственного союза в отношении газа (вопрос - ИФ-К) не стоит. Это лишь была идея по урегулированию, по поставкам газа и цене. Дефицит газа есть во всех странах, поэтому российская сторона вышла с таким предложением", - добавил он.

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщал, что Казахстан, Россия и Узбекистан обсуждают технические возможности газотранспортных систем, о создании союза речи нет.

Как сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 28 ноября сообщил, что на завершившихся до этого переговорах российский президент Владимир Путин говорил о необходимости создания трехстороннего союза с участием РФ, Казахстана и Узбекистана. Токаев добавил, что казахстанской стороне "нужно вникнуть в эту тему", чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".

Позднее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия планирует использовать проект тройственного газового союза с Казахстаном и Узбекистаном для обеспечения внутренних потребностей стран в газе и для наращивания экспортного потенциала.