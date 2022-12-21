Вучич рассказал об основных темах своих переговоров в Баку

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что обсудит в среду в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поставки газа, электроэнергии и вооружений.
Как сообщалось ранее, Вучич во вторник вечером прибыл с визитом в Азербайджан.
«Нас ожидают переговоры по вопросам энергетики - от электроэнергии до газа. Ожидаются важные переговоры и по вопросу военной промышленности, и о передаче знаний и технологий», - сказал Вучич в Баку в интервью сербскому телеканалу Pink.
В информации на сайте сербского президента отмечается, что в Баку он проведет встречу с министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым.
Р.Ахмедов
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