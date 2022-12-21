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Внешняя политика 21.12.2022 11:31

Вучич рассказал об основных темах своих переговоров в Баку

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что обсудит в среду в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поставки газа, электроэнергии и вооружений.

Как сообщалось ранее, Вучич во вторник вечером прибыл с визитом в Азербайджан.

«Нас ожидают переговоры по вопросам энергетики - от электроэнергии до газа. Ожидаются важные переговоры и по вопросу военной промышленности, и о передаче знаний и технологий», - сказал Вучич в Баку в интервью сербскому телеканалу Pink.

В информации на сайте сербского президента отмечается, что в Баку он проведет встречу с министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым.

Р.Ахмедов

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Тэги: ВУЧИЧ, ПЕРЕГОВОРЫ, ТЕМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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