Постпред Азербайджана в ООН заявил, что Армения искусственно раздувает ситуацию вокруг Лачинской дороги

Постпред Азербайджана при ООН Яшар Алиев отверг обвинения Армении в том, что Баку перекрыл Лачинскую дорогу, считает претензии Еревана необоснованными и ложными.

Постпред Азербайджана в ходе обсуждения в Совбезе ООН ситуации вокруг Лачинской дороги заявил, что Армения искусственно создает проблему по этому вопросу и подчеркнул, что нет никаких препятствий для передвижения гуманитарных грузов по дороге.

«Что касается ситуации вокруг Лачинской дороги, то Азербайджан категорически отвергает все претензии Армении, являющиеся абсолютно ложными. Лачинская дорога полностью находится на территории Азербайджана, на территории Лачинского района. Этот район был оккупирован ВС Армении в мае 1992 года. Население Лачина, насчитывающее более 77 тыс. жителей, было вынуждено покинуть свои дома, а имущество, город и окрестные села были разграблены и сожжены армянской армией. После 44-дневной войны, в соответствии с пунктом 6 Трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 года, когда Лачинский район был возвращен Азербайджану, то Азербайджан обязался гарантировать безопасность людей, транспортных средств и грузов, перемещающихся по Лачинской дороге. Утверждения о якобы гуманитарных последствиях ситуации также являются ложными. Нет препятствий для поставок товаров или основных медицинских услуг для местного населения в регионе. Это не что иное, как очередное проявление манипуляций Армении в явно злонамеренных политических целях», - заявил он.

При этом он акцентировал внимание на незаконной эксплуатацией Арменией природных ресурсов Азербайджана, что является экологическим террором в регионе. «Помимо незаконной эксплуатации природных ресурсов суверенного государства, работы по добыче полезных ископаемых велись без достаточного экологического контроля, очистки сточных вод и мелиорации территории, без соблюдения эколого-технических норм».

Алиев добавил, что Армения до сих пор не выполнила свои обязательства в рамках трехсторонних заявлений. В частности, Армения продолжает минировать территории Азербайджана. «С августа текущего года на суверенной территории Азербайджана обнаружено более 2700 мин, произведенных в Армении в 2021 году», - подчеркнул он.

Кроме этого, Армения до сих пор не вывела свои вооруженные силы и незаконные вооруженные формирования, остающиеся на территориях временного дислоцирования российских миротворцев.

«Армения также нарушает международное право и пункты Трехсторонней декларации, активно использует Лачинскую дорогу в военных целях, в том числе для ротации личного состава вооруженных сил и переброске оружия в этот район», - сказал постпред.

Он добавил, что установление дружественных добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном является ключом к созданию безопасного, стабильного и процветающего Южного Кавказа посредством полноценной нормализации.

Х.Насирзаде





