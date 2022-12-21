РФ и КНР подписали соглашение о совместном освоении Луны

Россия и Китай подписали соглашение о совместных работах по освоению Луны и создании лунной базы, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Совсем недавно подписано соглашение с китайской стороной о совместной работе в этой области", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

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