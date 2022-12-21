Законодатели США представили законопроект о бюджете, предусматривающий расходы в $1,65 трлн

Американские законодатели, участвовавшие в двухпартийных переговорах, представили законопроект о бюджете на следующий год, предусматривающий расходы на общую сумму $1,65 трлн.
Законопроект включает в себя оборонные расходы в размере $858 млрд, а также траты, не связанные с обороной, в $773 млрд, сообщает The Wall Street Journal.
Конгрессу необходимо провести законопроект через обе палаты на этой неделе, чтобы избежать приостановки работы правительства, финансирование которого одобрено на срок до 23 декабря включительно.
Заложенный законодателями оборонный бюджет на 10% больше, чем в текущем году, и превышает сумму, запрошенную президентом США Джо Байденом на $45 млрд. Не оборонная часть бюджета выше уровня этого фингода на 6%.
Согласованный законопроект предполагает, в частности, выделение дополнительных $44,9 млрд на поддержку Украины и партнеров США по НАТО, а также $40,6 млрд на борьбу с последствиями стихийных бедствий. Кроме того, он предусматривает внесение изменений в закон о подсчете голосов на выборах в США от 1887 года, расширяет запрет на использование приложения TikTok на правительственных устройствах и продлевает дедлайн для получения авиаконцерном Boeing Co. одобрения регуляторов для двух новых версий самолета 737 MAX, отмечает WSJ.
В целом бюджет предусматривает расходы на $1,65 трлн по сравнению с $1,5 трлн в этом фингоду.
В Белом доме уже заявили, что поддерживают законопроект, и призвали Конгресс принять его в кратчайшие сроки.
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