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Транспорт и связь 21.12.2022 12:22

В праздничные дни в направлении Баку-Гянджа-Баку будут пущены дополнительные поезда

Все структуры ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира – 31 декабря и праздником Нового года будут работать в усиленном режиме.

Принимая во внимание увеличение спроса на пассажирские перевозки в праздничные дни, в направлении Баку-Гянджа-Баку на линию будут пущены дополнительные поезда.

Поезда отправятся из Баку 30 декабря в 19:00, 31 декабря в 09:00 и 3 января в 19:00, а из Гянджи 31 декабря в 09:00 и в 14:30, а также 4 января в 09:00.

Отметим, что никаких изменений в текущее расписание скоростного пассажирского поезда Баку-Гянджа-Баку не вносится. Согласно графику, поезд, отправляющийся из Баку в 08:45, прибывает в Гянджу в 12:25, а поезд, отправляющийся из Гянджи в 18:00, прибывает в Баку в 21:35 по местному времени.

Напомним также, что в праздничные дни электропоезда Баку-Сумгаит-Баку будут курсировать согласно расписанию нерабочих дней.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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