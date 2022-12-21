Южная Корея ожидает замедления темпов роста ВВП в 2023 г. до 1,6% с 2,5% в текущем

Правительство Южной Кореи ожидает замедления темпов роста экономики страны в следующем году на фоне сокращения объемов экспорта и внутреннего спроса в связи со спадом в мировой торговле и повышением процентных ставок.

Согласно прогнозу министерства экономики и финансов страны, южнокорейский ВВП увеличится на 1,6% в 2023 году. В июне ожидался рост на 2,5%.

На текущий год правительство прогнозирует повышение ВВП на 2,5%.

Темпы экономического роста в Южной Корее, вероятно, останутся слабыми в первом полугодии, тогда как во второй половине года возможно их ускорение благодаря ожидаемому подъему активности в полупроводниковой отрасли, говорится в полугодовом прогнозе министерства экономики и финансов.

Средние темпы инфляции в стране в следующем году, как ожидается, составят 3,5% (предыдущий прогноз - 3%). Повышение прогноза связано с подъемом цен на газ и стоимости электричества.

На текущий год инфляция прогнозируется на уровне 5,1%.

Профицит счета текущих операций Южной Кореи в 2023 году снизится до $21 млрд с $22 млрд в этом году, ожидают в правительстве. Согласно опубликованному прогнозу, объем экспорта в следующем году уменьшится на 4,5% после роста на 6,6% в 2022 году.