Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

20.12 $/bbl +/- WTI 76.09 +0.90 Brent 79.99 +0.19

Дальнее зарубежье 21.12.2022 13:25

Южная Корея ожидает замедления темпов роста ВВП в 2023 г. до 1,6% с 2,5% в текущем

Правительство Южной Кореи ожидает замедления темпов роста экономики страны в следующем году на фоне сокращения объемов экспорта и внутреннего спроса в связи со спадом в мировой торговле и повышением процентных ставок.

Согласно прогнозу министерства экономики и финансов страны, южнокорейский ВВП увеличится на 1,6% в 2023 году. В июне ожидался рост на 2,5%.

На текущий год правительство прогнозирует повышение ВВП на 2,5%.

Темпы экономического роста в Южной Корее, вероятно, останутся слабыми в первом полугодии, тогда как во второй половине года возможно их ускорение благодаря ожидаемому подъему активности в полупроводниковой отрасли, говорится в полугодовом прогнозе министерства экономики и финансов.

Средние темпы инфляции в стране в следующем году, как ожидается, составят 3,5% (предыдущий прогноз - 3%). Повышение прогноза связано с подъемом цен на газ и стоимости электричества.

На текущий год инфляция прогнозируется на уровне 5,1%.

Профицит счета текущих операций Южной Кореи в 2023 году снизится до $21 млрд с $22 млрд в этом году, ожидают в правительстве. Согласно опубликованному прогнозу, объем экспорта в следующем году уменьшится на 4,5% после роста на 6,6% в 2022 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КОРЕЯ, ВВП, ПРОГНОЗ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az