Южная Корея ожидает замедления темпов роста ВВП в 2023 г. до 1,6% с 2,5% в текущем

Правительство Южной Кореи ожидает замедления темпов роста экономики страны в следующем году на фоне сокращения объемов экспорта и внутреннего спроса в связи со спадом в мировой торговле и повышением процентных ставок.
Согласно прогнозу министерства экономики и финансов страны, южнокорейский ВВП увеличится на 1,6% в 2023 году. В июне ожидался рост на 2,5%.
На текущий год правительство прогнозирует повышение ВВП на 2,5%.
Темпы экономического роста в Южной Корее, вероятно, останутся слабыми в первом полугодии, тогда как во второй половине года возможно их ускорение благодаря ожидаемому подъему активности в полупроводниковой отрасли, говорится в полугодовом прогнозе министерства экономики и финансов.
Средние темпы инфляции в стране в следующем году, как ожидается, составят 3,5% (предыдущий прогноз - 3%). Повышение прогноза связано с подъемом цен на газ и стоимости электричества.
На текущий год инфляция прогнозируется на уровне 5,1%.
Профицит счета текущих операций Южной Кореи в 2023 году снизится до $21 млрд с $22 млрд в этом году, ожидают в правительстве. Согласно опубликованному прогнозу, объем экспорта в следующем году уменьшится на 4,5% после роста на 6,6% в 2022 году.
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