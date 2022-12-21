Банк Республика и EBRD осуществили первую сделку по торговому финансированию в Азербайджане после 5-летнего перерыва

Банк Республика и Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) реализовали первую транзакцию в рамках гарантии торгового финансирования, которая была активирована в сентябре этого года между двумя организациями. Соглашение было подписано Президентом EBRD Одиль Рено-Бассо и Председателем Правления Банка Республика Тариэлем Исмаиловым.

Сделка была покрыта гарантией Программы содействия торговле (TFP) EBRD, в рамках которого Банк Республика и Raiffeisen Bank International Austria поддержали соглашение между Бюро Обязательного Страхования Азербайджана и Council of Bureaux, Бельгия.

Комментируя знаменательную сделку, Камола Махмудова, глава представительства EBRD в Баку, отметила: ««Я очень рада, что Программа торгового финансирования ЕБРР вернулась в Азербайджан после 5-летнего перерыва, и первая сделка в этой области была проведена с Банком Республика, нашим партнером в Азербайджане. Сделка является одной из крупнейших за последние 10 лет и свидетельствует об очень сильном восстановлении экономики. Мы считаем, что это будет одна из многих сделок в ближайшие месяцы, способствующая дальнейшей интеграции азербайджанского бизнеса в международные рынки».

«Заключение данного соглашения является еще одним этапом стратегии Банка Республика в поддержке реального сектора Азербайджана и будет способствовать увеличению объемов экспортно-импортных операций наших клиентов. Основными преимуществами нашего банка всфере торгового финансирования является гибкие условия сотрудничества, ииндивидуальный подход кпотребностям каждого клиента икаждой сделки со стороны высококвалифицированных экспертов. Мыубеждены, что именно эти составляющие помогают нам обслуживать наших клиентов навысоком уровне иполучать признание оттаких уважаемых международных институтов, как EBRD», – отметил Председатель Правления Банка Республика Тариэль Исмаилов.

Программа Содействия Развитию Торговле направлена на продвижение внешней и внутренней торговли в регионах EBRD и предлагает ряд продуктов для содействия этой торговле, включая гарантии и связанные с торговлей денежные авансы. Программа расширяет возможности местных банков по финансированию торговли и оказывает поддержку предпринимателям через эти банки, необходимую им для расширения их доступа к импортной и экспортной торговле в наших регионах.

В этом году Банк Республика и EBRD отмечают 30-летие своей деятельности в Азербайджане. Банк Республика — один из ведущих банков Азербайджана и давний партнер EBRD. Его основными стратегическими целями являются малые и средние предприятия и микрофинансирование.

EBRD является ведущим институциональным инвестором в Азербайджане, куда организация инвестировала более 3,6 млрд евро в 185 проектов в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах, причем большая часть этих инвестиций в частные предприятия. Стратегия Банка в стране направлена на помощь Азербайджану в диверсификации экономики и развитии ненефтяного частного сектора.