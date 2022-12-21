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Внутренняя политика 21.12.2022 13:40

Васиф Талыбов подал в отставку с поста главы Меджлиса Нахчывана

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Азербайджана Васиф Талыбов подал в отставку.

Как сообщают азербайджанские СМИ, о своем решении он заявил на состоявшемся в среду внеочередном заседании Верховного Меджлиса.

Талыбов занимал должность председателя Верховного Меджлиса НАР с июля 1993 года.

Р.Ахмедов

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Тэги: НАХЧЫВАН, ГЛАВА, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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