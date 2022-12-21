Васиф Талыбов подал в отставку с поста главы Меджлиса Нахчывана

Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Азербайджана Васиф Талыбов подал в отставку. Как сообщают азербайджанские СМИ, о своем решении он заявил на состоявшемся в среду внеочередном заседании Верховного Меджлиса. Талыбов занимал должность председателя Верховного Меджлиса НАР с июля 1993 года. Р.Ахмедов

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