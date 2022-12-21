Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

20.12 $/bbl +/- WTI 76.09 +0.90 Brent 79.99 +0.19

Оборона 21.12.2022 13:49

Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили перспективы военного сотрудничества

Перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической сферах обсудили министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Хулуси Акар, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Встреча состоялась в рамках официального визита Гасанова в Турцию.

«На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, отмечена важность дальнейшего расширения деятельности, проводимой в этом направлении», - отмечается в сообщении.

Министры выразили уверенность, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет и впредь успешно развиваться и укрепляться.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Баку, Анкаре и Ашхабаду необходимо расширять сотрудничество в области безопасности и обороны - Алиев Баку и Анкара обсудили расширение ВТС Баку и Анкара отмечают важность регулярных совместных учений Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военной подготовки Гасанов выразил соболезнования Акару в связи с гибелью турецких военных Турция поставит ударные беспилотники Bayraktar еще в одну страну

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az