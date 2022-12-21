Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили перспективы военного сотрудничества

Перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической сферах обсудили министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Хулуси Акар, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Встреча состоялась в рамках официального визита Гасанова в Турцию.

«На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, отмечена важность дальнейшего расширения деятельности, проводимой в этом направлении», - отмечается в сообщении.

Министры выразили уверенность, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет и впредь успешно развиваться и укрепляться.

Б.Рустамбеков