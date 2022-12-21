Климатические активисты отпилили верхушку рождественской ели в Берлине

Климатические активисты из группы "Последнее поколение" (Letzte Generation) отпили верхушку рождественской ели в Берлине напротив Бранденбургских ворот, сообщает в среду Associated Press.
Два члена группы использовали гидравлический подъемник и ручную пилу, чтобы отпилить двухметровую верхушку с 15-метровой ели. Они также вывесили плакат с подписью: "Это только верхушка рождественской ели".
В "Последнем поколении" заявили, что таким образом активисты хотели подчеркнуть, что пока Германия видит только "верхушку" климатической катастрофы, которая наблюдается во всем мире. Они призвали канцлера Германии Олафа Шольца прилагать больше усилий для борьбы с глобальным потеплением.
В Германии, как и во многих других странах, в последние месяцы климатические активисты различными образами выражали протесты против действий правительства, в том числе блокировали дороги и бросали еду в известные картины.
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