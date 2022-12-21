Nexia EA проведет аудит MIDA за 2022г

ООО "MIDA" при Государственном агентстве жилищного строительства привлекло ООО «Nexia EA» для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупокwww.etender.gov.az, с Nexia EA заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 19,47 тыс. манатов. По условиям договора, работы по аудиты должны быть выполнены в течение 3 месяцев. Х.Насирзаде





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