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Финансы 21.12.2022 13:56

Nexia EA проведет аудит MIDA за 2022г

ООО "MIDA" при Государственном агентстве жилищного строительства привлекло ООО «Nexia EA» для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала закупокwww.etender.gov.az, с Nexia EA заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 19,47 тыс. манатов.

По условиям договора, работы по аудиты должны быть выполнены в течение 3 месяцев.

Х.Насирзаде



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Тэги: MIDA, АУДИТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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