Гасанов и Бурчуладзе обсудили ВТС и региональную безопасность

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках рабочего визита в Турции провел встречу с грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе.

«Министры отметили, что развитие двустороннего военного сотрудничества внесет вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Стороны особо подчеркнули, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в области обороны развивается по восходящей линии», - отмечается в информации Минобороны Азербайджана.

Главы ведомств обменялись мнениями по различным сферам двустороннего военного сотрудничества, обсуждены вопросы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Х.Насирзаде





