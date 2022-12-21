Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе

ОАО «Азеришыг» направит 4,7 млн манатов на проведение ряда работ в Сальянском районе.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные портала закупок www.tender.gov.az, общество заключило с компанией «UNİ Energy Services» соответствующий контракт.
Контракт предусматривает прокладку 6-10-Кв воздушных кабелей, реконструкцию комплекта трансформаторных пунктов (КТМ) в селе Арбатан и на улицах «20 Января», «Назим Бабаев» в городе Сальян.
Сумма договора – 4 млн 702,722 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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