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21.12.2022 14:15

Азеришыг направит 4,7 млн манатов на работы в Сальянском районе

ОАО «Азеришыг» направит 4,7 млн манатов на проведение ряда работ в Сальянском районе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные портала закупок www.tender.gov.az, общество заключило с компанией «UNİ Energy Services» соответствующий контракт.

Контракт предусматривает прокладку 6-10-Кв воздушных кабелей, реконструкцию комплекта трансформаторных пунктов (КТМ) в селе Арбатан и на улицах «20 Января», «Назим Бабаев» в городе Сальян.

Сумма договора – 4 млн 702,722 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРИШЫГ, САЛЬЯН, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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